На Покровському напрямку захисники зупинили просування ворога біля шести населених пунктів

Цей напрямок залишається найважчим – на нього припала майже третина зіткнень.

В Україні минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Росія завдала п'яти ракети ударів (шість ракет), 63 авіаудари (61 КАБ), провели 1190 ударів дронами-камікадзе, понад 4870 обстрілів, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку протягом доби було п'ять зіткнень у районі населених пунктів Вовчанськ і Тихе. На Куп'янському росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів у районі Піщаного і Стельмахівки, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів неподалік Макіївки і Торського", – сказав він.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмових дій росіян поблизу Івано-Даріївки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському захисники зупинили шість спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та в бік Григорівки.

На Торецькому росіяни за підтримки авіації здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк і Нью-Йорк.

На Покровському захисники відбили 53 штурмові і наступальні дії окупантів. Росіяни концентрувалися в бік Новоолександрівки і Желанного, де провели вісім і 18 атак відповідно. Спробу ворога просунутися вперед зупинили неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка, де росіяни сім разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили два штурми біля Водяного.

На Оріхівському відбулося дві ворожі атаки в бік Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинити спроби російських окупантів просуватися на лівобережжі ріки Дніпро", – сказав речник Генштабу.