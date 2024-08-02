На окупованій Херсонщині росіяни набирають місцевих мешканців до армії РФ

Росіяни проводять рекрутингову кампанію з набору до лав армії РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“Спеціальні загони в супроводі з колаборантами з фейкових адміністрацій їздять по селах, де агітують укладати контракт. Зокрема зрадники складають списки тих, хто теоретично лояльний до окупантів й може погодитись”, - йдеться у повідомленні.
Під час агітації місцевим мешканцям обіцяють, що служити доведеться в тилу, але це омана.
Центр нацспротиву наголосив, що набір мешканців окупованих територій до армії окупанта є порушенням міжнародного права.
“Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють, аби знищити ментальний звʼязок між нами”, - зазначили в Центрі.
- З 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.