Юсов: "Монополія російських ПВК в Африці добігає кінця"

В ГУР запевнили про продовження операцій в Африці проти російських ПВК.

Нещодавній розгром групи "вагнерівців" у Малі довів, що монополія російських приватних військових компаній в Африці завершується.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише "Укрінформ".

"Монополія російських ПВК в Африці добігає кінця, і з’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", — сказав він.

Ба більше, розгром туарегами "вагнерівців" у Малі спричинив іміджеві втрати для Росії, адже увесь світ говорить про "фіаско" кремлівської ПВК.

"Про це сьогодні говорить увесь світ. І бурхлива реакція і виття на болотах — цьому підтвердження", — прокоментував представник ГУР.

Крім того, за словами Юсова ворог почав витрачати додаткові ресурси, адже перекидає додаткові частини російських найманців з іншиз куточків континенту.

Водночас представник ГУР не виключає інших операцій в Африці проти представників російських ПВК: "Далі буде більше", — зазначив представник ГУР.

Малійські повстанці-туареги заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців Вагнера за два дні боїв біля кордону з Алжиром.

Після розгрому російських найманців так званої групи Вагнера в Малі повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором.