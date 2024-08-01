Юсов: "Монополія російських ПВК в Африці добігає кінця"

Нещодавній розгром групи "вагнерівців" у Малі довів, що монополія російських приватних військових компаній в Африці завершується.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише "Укрінформ".
"Монополія російських ПВК в Африці добігає кінця, і з’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", — сказав він.
Ба більше, розгром туарегами "вагнерівців" у Малі спричинив іміджеві втрати для Росії, адже увесь світ говорить про "фіаско" кремлівської ПВК.
"Про це сьогодні говорить увесь світ. І бурхлива реакція і виття на болотах — цьому підтвердження", — прокоментував представник ГУР.
Крім того, за словами Юсова ворог почав витрачати додаткові ресурси, адже перекидає додаткові частини російських найманців з іншиз куточків континенту.
Водночас представник ГУР не виключає інших операцій в Африці проти представників російських ПВК: "Далі буде більше", — зазначив представник ГУР.
- Малійські повстанці-туареги заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців Вагнера за два дні боїв біля кордону з Алжиром.
- Після розгрому російських найманців так званої групи Вагнера в Малі повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором.
- У 2021 році в Малі трапився новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії, писав "Мілітарний". Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях.