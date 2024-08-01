Депутати Тернопільської облради знову звільнили Головка, який поновився на посаді через суд

Депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, якого сьогодні, 1 серпня, поновив на роботі Восьмий апеляційний суд у Львові.

Про це повідомляє Укрінформ.

Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

26 жовтня минулого року Головка звільнили з посади голови облради. Він звернувся до суду і 18 березня цього року в Тернопільському окружному адміністративному суді відмовили повністю у задоволенні його позову.

Сьогодні, 1 серпня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Справа Михайла Головка

Михайло Головко очолив обласну раду в листопаді 2020 року. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав.

Відсторонити Головка від виконання обов'язків намагалися через ВАКС, але цей суд двічі відмовився. Зрештою в жовтні депутати проголосували за його звільнення. Головко вирішив оскаржувати це в суді.

У листопаді суд помістив Головка під цілодобовий домашній арешт, але в лютому пом'якшив запобіжний захід до нічного.

Головко був народним депутатом декількох скликань. Обрався за 164 округом від ВО "Свобода", але був позафракційним. Очолював міжфракційне депутатське обʼєднання "За тверезе майбутнє". Балотувався і в 2019 від того ж округу, але не пройшов.

До роботи в Раді був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду Тернопільської області очолив у листопаді 2020. До отримання посади, в вересні 2020 в своїх соцмережах писав, що подає на уряд до суду, бо вважає "неконституційним" карантин, впроваджений через пандемію ковіду. Він також образливо висловлювався на адресу монобільшості в парламенті і звинувачував їх у тому, що вони "хочуть заборонити нашим дітям ходити до закладів освіти без тотальної вакцинації".

Також він активно висловлювався на підтримку Дональда Трампа під час виборів 2020 і говорив, що він "осушить гниле, ліберальне болото".