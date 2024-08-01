ГоловнаСуспільствоЖиття

Депутати Тернопільської облради знову звільнили Головка, який поновився на посаді через суд

Сьогодні його поновили на посаді голови облради.

Депутати Тернопільської облради знову звільнили Головка, який поновився на посаді через суд
Михайло Головко
Фото: УП, Головко в Facebook

Депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, якого сьогодні, 1 серпня, поновив на роботі Восьмий апеляційний суд у Львові.

Про це повідомляє Укрінформ.

Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні.  

26 жовтня минулого року Головка звільнили з посади голови облради.  Він звернувся до суду і 18 березня цього року в Тернопільському окружному адміністративному суді відмовили повністю у задоволенні його позову.

Сьогодні, 1 серпня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Справа Михайла Головка

Михайло Головко очолив обласну раду в листопаді 2020 року. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав. 

Відсторонити Головка від виконання обов'язків намагалися через ВАКС, але цей суд двічі відмовився. Зрештою в жовтні депутати проголосували за його звільнення. Головко вирішив оскаржувати це в суді

У листопаді суд помістив Головка під цілодобовий домашній арешт, але в лютому пом'якшив запобіжний захід до нічного.

Головко був народним депутатом декількох скликань. Обрався за 164 округом від ВО "Свобода", але був позафракційним. Очолював міжфракційне депутатське обʼєднання "За тверезе майбутнє". Балотувався і в 2019 від того ж округу, але не пройшов. 

До роботи в Раді був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду Тернопільської області очолив у листопаді 2020. До отримання посади, в вересні 2020 в своїх соцмережах писав, що подає на уряд до суду, бо вважає "неконституційним" карантин, впроваджений через пандемію ковіду. Він також образливо висловлювався на адресу монобільшості в парламенті і звинувачував їх у тому, що вони "хочуть заборонити нашим дітям ходити до закладів освіти без тотальної вакцинації". 

Також він активно висловлювався на підтримку Дональда Трампа під час виборів 2020 і говорив, що він "осушить гниле, ліберальне болото". 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies