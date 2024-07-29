14 000 доларів за уникнення служби в армії: затримали ділків у двох областях

У Тернопільській області та Одесі викрили шахраїв, які обіцяли військовозобов'язаним за гроші уникнути мобілізації. Вартість "послуг" коливалася від 10 до 14 тисяч доларів.

Про це повідомили у Нацполіції.

У Тернопільській області викрили колишнього правоохоронця та його спільника, 22-річного мешканця області, на оборудках у ТЦК. Зловмисники обіцяли військовозобов’язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів.

Також викрили 32-річного одесита, який пропонував чоловікам мобілізаційного віку отримати статус непридатного до військової служби. Зловмисник представлявся адвокатом та запевняв, що може вплинути на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. За послугу просив від 5 до 10 тисяч доларів.

"Співробітники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими регіональних підрозділів Нацполіції затримали фігурантів «на гарячому» після отримання ними грошей. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Фото: Нацполіція Затримані ділки

Затриманим оголосили їм про підозру за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За зловживання впливом їм загрожує кримінальна відповідальність.

У РТЦК на Тернопільщині викрили корупційну схему, "оборот" якої в місяць складав до $150 000.