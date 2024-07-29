Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Професіонал, який цінує кожного бійця: військові 80 бригади закликали не звільняти їхнього командира

Звернення оприлюднив Стерненко. 

Професіонал, який цінує кожного бійця: військові 80 бригади закликали не звільняти їхнього командира
Військові 80 бригади звернулися з закликом не звільняти командира
Фото: скріншот

Особовий склад 80 бригади Десантно-штурмових військ записав відеозвернення до верховного головнокомандувача ЗСУ з закликом залишити на посаді їхнього командувача, полковника Еміля Ішкулова.

Участь у зверненні взяли командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Відео опублікував волонтер Сергій Стерненко.

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо ЧОМУ командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті", – йдеться у повідомленні. 

Військові назвали командира бригади професіоналом.

Офіційних повідомлень про заміну командира 80 бригади поки не було. Еміль Ішкулов очолює бригаду з 2022-го. 

  • Це вже не перше звернення до верховного головкома з закликом не змінювати командира бригади. Нещодавно бійці 24 бригади попросили не звільняти командира Голішевського. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies