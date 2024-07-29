Особовий склад 80 бригади Десантно-штурмових військ записав відеозвернення до верховного головнокомандувача ЗСУ з закликом залишити на посаді їхнього командувача, полковника Еміля Ішкулова.

Участь у зверненні взяли командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Відео опублікував волонтер Сергій Стерненко.

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо ЧОМУ командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті", – йдеться у повідомленні.

Військові назвали командира бригади професіоналом.

Офіційних повідомлень про заміну командира 80 бригади поки не було. Еміль Ішкулов очолює бригаду з 2022-го.