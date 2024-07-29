Зеленський приїхав до командного пункту Харківської області

У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту та успішно проводять спецоперації і виконують завдання.

"Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – сказав Зеленський.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".

Також під час поїздки Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.