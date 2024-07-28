Армія РФ завдала ударів по Харківщині, є жертви

Ворог завдава авіаударів і бив з РСЗВ.

Уранці 28 липня ворог вдарив по Богуславці Ізюмського району Харківської області. Там пошкоджено сільськогосподарську базу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 1 сільгоспбазу", — ідеться у повідомленні.

Також увечері 27 липня ворог вдарив по виробничій будівлі в Малинівці. Ще один авіаудар окупанти здійснили по Москалівці, там загинула 71-річна жінка. Пошкоджено 4 будинки, господарські будівлі, автомобіль.

По Кругляківці росіяни здійснили обстріл з РСЗВ, там зруйновано приватний будинок, поранено 54-річного чоловіка, його стан оцінюють як важкий.