Армія РФ завдала ударів по Харківщині, є жертви

Уранці 28 липня ворог вдарив по Богуславці Ізюмського району Харківської області. Там пошкоджено сільськогосподарську базу.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 1 сільгоспбазу", — ідеться у повідомленні.
Також увечері 27 липня ворог вдарив по виробничій будівлі в Малинівці. Ще один авіаудар окупанти здійснили по Москалівці, там загинула 71-річна жінка. Пошкоджено 4 будинки, господарські будівлі, автомобіль.
По Кругляківці росіяни здійснили обстріл з РСЗВ, там зруйновано приватний будинок, поранено 54-річного чоловіка, його стан оцінюють як важкий.