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Генштаб: Сили оборони ліквідували 574 690 російських окупантів

За минулу добу втрати противника склали 1180 росіян.

Генштаб: Сили оборони ліквідували 574 690 російських окупантів
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 574 690 військових, 8 344 танки, 15 936 артилерійських систем і 2 405 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8344 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,
  • артилерійських систем –  15936 (+51) од,
  • РСЗВ – 1127 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2405 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)

Дані уточнюються.

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