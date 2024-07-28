Генштаб: Сили оборони ліквідували 574 690 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 574 690 військових, 8 344 танки, 15 936 артилерійських систем і 2 405 крилатих ракет.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8344 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,
- артилерійських систем – 15936 (+51) од,
- РСЗВ – 1127 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)
Дані уточнюються.