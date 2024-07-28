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Повітряні сили попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня

Пізно ввечері Росія розпочала чергову атаку “шахедами”.

Повітряні сили попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня. 

“Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

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