Повітряні сили попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня

Пізніше Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

“Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня.

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