Повітряні сили попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня.
“Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Пізніше Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.
Пізно ввечері Росія розпочала чергову атаку “шахедами”.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” з півдня.
“Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Пізніше Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.