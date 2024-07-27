З перших днів великої війни Олександр Цебрій вступив до лав ЗСУ. Був командиром кулеметного взводу у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського, де отримав позивний “Мер”.

Сьогодні, 27 липня, в Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія.

Про це повідомляє Уманська міська рада.

“Він мріяв про Вільну Україну та Перемогу: Уманська громада зі сльозами на очах провела в останню путь мужнього воїна – захисника, очільника м.Умань (2015 - 2020 рр.), командира кулеметного взводу, молодшого сержанта – Олександра Цебрія”, – йдеться у повідомленні.

Олександр Володимирович народився 04 червня 1974 р. в м. Умань, Черкаської області.

У 1981 р. пішов в перший клас Уманської загальноосвітньої школи №8, яку закінчив у 1992 р. Після закінчення навчання в школі вступив до Уманського кооперативного училища. У 2014 р. закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобув кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства, а згодом у 2015 р. отримав кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Протягом 1996-2004 рр. займався підприємницькою діяльністю.

У січні 2005 р. відповідно до рішення загальних зборів учасників очолив ТОВ «Круїз-Авто» в м. Умань.

Протягом 2010-2014 рр. був депутатом та головою постійної комісії з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньої - економічної політики Уманської міської ради VI скликання.

18 березня 2014 р. обраний секретарем Уманської міської ради.

З 30 травня 2014 р. по 18 листопада 2015 р. виконував обовʼязки міського голови відповідно до рішення Уманської міської ради.

25 жовтня 2015 р. обраний міським головою м.Умань, а 18 листопада цього ж року приступив до виконання посадових обовʼязків.

Був засновником міської громадської організації автовласників «Умань», членом громадської організації «Рідна Умань», член ревізійної комісії Всеукраїнського об'єднання «Клуб мерів».

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України Олександр вступив до лав Збройних Сил України, був командиром кулеметного взводу у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського, де отримав позивний «Мер».

Протягом 2010 - 2024 рр. був нагороджений:

Серед іншого, був нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (7 березня 2024 р.).

Заупокійна служба за загиблим відбулася у Свято - Троїцькій Церкві ПЦУ, за рішенням родини свій вічний спокій захисник знайшов на Алеї Героїв на Софіївській Слобідці.

Сотні мешканців громади провели сьогодні траурний кортеж "живим коридором", віддаючи шану й схиляючи голови перед безцінним подвигом воїна заради мирного майбутнього.