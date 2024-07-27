ЗМІ: українська ровідка уразила ще три вертольоти на території РФ

Внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Українській розвідці вдалося уразити три гелікоптери на території Росії, один з них знищили на території аеродрому Міноборони РФ.

Про це повідомили джерела ГУР, пише РБК-Україна.

У джерелах розповіли, що близько 3:00 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населений пункт Томіліно, Московська область) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

За даними джерела в ГУР, 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

"Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" — авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ", — додає джерело.