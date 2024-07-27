На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку

Дитину знайшли у лісі за 6 кілометрів від дому.

Сьогодні, 27 липня, близько одинадцятої години ранку правоохоронці знайшли зниклу тижень тому на Львівщині Соломію Веклич.

Як повідомили у Нацполіції, виявили дитину у лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому. У ДСНС додали, що знайшли дівчинку непритомною неподалік с. Річки Львівського району.

Дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб.

Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00. Пошуки дитини ні на хвилину не припинялись.

До розшуку було залучено більше 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини.

Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитувпли очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.