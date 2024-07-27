У Дунаї прикордонники "виловили" чоловіка, який вдруге намагався потрапити до Румунії

Прикордонники Ізмаїльського загону Одеської області під час патрулювання державного кордону на річці Дунай виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомили у ДПСУ.

Кмітливого «плавця» охоронці кордону помітили за 100 метрів від лінії кордону. Чоловік плив під водою, але змушений був підніматись на поверхню, щоб дихати. Використовуючи скутер, він сподівався швидше подолати водний маршрут. Проте прикордонники його помітили і затримали.

Фото: ДПСУ Нелегал використовував водний скутер

Фото: ДПСУ Нелегал на Дунаї

Як з’ясувалося, це вже друга спроба відчайдухи втекти за кордон. У 2022 році він намагався потрапити до Молдови суходолом , проте спроба провалилася.

"Нагадуємо, що такі «турне» по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними, адже швидка течія, велика глибина, вир та інші природні чинники є загрозою здоров’ю та життю людини", – додали у ДПСУ.