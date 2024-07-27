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Сергій Жадан оголосив про збір коштів для підрозділу НГУ "Хартія"

Мета збору — 40 000 000 гривень.

Сергій Жадан оголосив про збір коштів для підрозділу НГУ "Хартія"
Збір для НГУ "Хартія"
Фото: Сергій Жадан

Відомий український письменник і співак Сергій Жадан, який приєднався до бригади Національної гвардії України "Хартія", оголосив безпрецедентний збір на закупівлю дронів, комплектуючих, захисту і зброї наступу.

Про збір Сергій Жадан повідомив у соцмережах.

Мета зброу — 40 000 000 гривень.

Ціль —  вихід на північний кордон Харківської області.

"Гаснуть імперії, сипляться трони. Військо виходить на східні кордони". Час великої справи! Запускаємо найбільший збір у нашій історії:  

Мета: 40 000 000 гривеньМісія:вихід на північний кордон Харківської області

Збір для НГУ &quot;Хартія&quot;
Фото: Сергій Жадан
Збір для НГУ "Хартія"

Для цього купуємо арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу, захист і зброю наступу. Наразі повний перелік свідомо тримаємо в секреті", — написав Жадан. 

Письменник додає, що у 2022 році бійці НГУ "Хартіія" вже виходили з боєм на рубежі Харківщини та РФ. 

"Ваші донати віділлються сталевими цвяхами в труну окупанта на Харківщині. Підтримайте "Хартію" – і скоро побачите нові відеосвідчення ефективної роботи бригади в напрямку кордону з країною-терористом", — заявив Сергій Жадан.

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