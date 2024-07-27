Російська армія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині

Минулої доби російська армія завдала ударів по вісімнадцяти населених пунктах Херсонської області. Зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та спорткомплекс; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки.Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета "швидкої" та приватні автомобілі", написав глава адміністрації.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Львове, Берислав, Садове, Одрадокам'янка, Федорівка, Тягинка, Придніпровське, Зеленівка, Антонівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Осокорівка, Дніпровське та місто Херсон.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.