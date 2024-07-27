Заступник голови Нацполіції про кілера Фаріон: "Це проукраїнська людина"

Андрій Нєбитов говорить, що вчинити злочин юнак "не сам собі надумав".

В'ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві екснародної депутатки Ірини Фаріон, є "абсолютно проукраїнcькою людиною, яка поважає Україну". Таку думку висловив заступник очільника Національної поліції Андрій Нєбитов.

За словами посадовця, які цитує "Українська правда", юнак не міг "сам собі надумати" такий злочин. Попри те, що він має патріотичні погляди, а його батько служить у Збройних Силах, Зінченко "був учасником певних не надто проукраїнськи налаштованих груп".

Правоохоронець вважає, що стрілець мав свій мотив, бо "вважав, що діє правильно, і що не можна розділяти українське суспільство". Ірина Фаріон стала метою його нападу, адже Зінченко "обрав максимально незахищену людину".

При цьому Нєбитов визнав, що підозрюваний діяв продумано: відстежував шляхи відходу, планував сховати зброю. Пістолет, з якого було здійснено постріл, досі так і не вдалося знайти. "Якби поліція його не заарештувала, він би не зупинився", - додав посадовець.