Головне за ніч та ранок п’ятниці, 26 липня: 147 боєзіткнень, деталі щодо вбивства Ірини Фаріон, пожежа на аеродромі "Саки"

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, удари по енергооб'єктах на Житомирщині та Чернігівщині, вибухи в Криму.

У ніч на 26 липня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та ударними БпЛА типу Shahed.

Ракету ворог запустив із Ростовської області Росії по Донеччині, а безпілотники летіли із мису Чауда, що в Криму, та із російського Курська, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Уночі російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомили в "Укренерго" та в Житомирській ОВА.

Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.

Станом на ранок більшість споживачів вдалося заживити, тривають ремонтні роботи.

У ніч на 26 липня через атаку окупантів у Ніжині Чернігівської області є поранені. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв у Telegram про одного потерпілого, згодом в оперативному командуванні "Північ" повідомили, що їх троє.

"Чергова атака російських «шахедів» по Ніжину", – написав Чаус, зазначивши, що є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Росія завдала одного ракетного удару і 90 авіаударів (151 КАБ), здійснила понад 4900 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку захисники відбивали дев'ять штурмових дій ворога біля Глибокого, Вовчанська і Тихого, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес і Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої і Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 окупантів. Від початку вторгнення втрати ворога склали близько 572 300 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Убивство мовознавиці Ірини Фаріон було ретельно підготовано, повідомив на брифінгу у Львові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Підозрюваний готувався до злочину десять днів.

Заступник генпрокурора Войтенко повідомив, що затриманому вже погодили повідомлення про підозру за умисне убивство. Прокурори клопочуть про обрання запобіжного заходу про тримання під вартою без права на заставу.

Клименко додав, що правоохоронці провели декілька слідчих експериментів. Для розслідування були задіяні сотні правоохоронців, які "прочесали" сотні гектарів лісу, будинки, опитали свідків та переглянули камери "Безпечного міста" та приватних. Деякі камери були відключені.

На місці злочину знайшли кулю зі спортивною гільзою. Ці патрони були завезені в 2017-2018 році. Це небойова куля, місце її придбання встановлюють.

Докладніше – в новині.

У Харкові та області у четвер пролунав перший сигнал відбою повітряної тривоги за понад дві доби. Режим небезпеки, оголошений 23 липня о 18:31, став найдовшим для регіону за весь час повномасштабного вторгнення.

Як пише проєкт alerts.in.ua, громадяни мали перебувати в укритті через загрозу ворожих атак упродовж 2 днів, 2 годин та 31 хвилини. Ніколи раніше повітряна тривога не тривала так довго без перерв.

Вже за 11 хвилин після відбою сирена пролунала знову – на 3 години і 16 хвилин. Станом на 5:20 26 липня у місті та області знову було небезпечно, "червоної зони" упродовж ночі не було лише 24 хвилини.

В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Ракети поцілили в низку військових об'єктів росіян.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.

Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. У Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників.

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