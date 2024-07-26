За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинула людина

З лінії фронту вдалося евакуювати 229 людей, у тому числі 26 дітей.

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Через ворожі атаки у області загинула людина, ще одна особа поранена. З лінії фронту вдалося евакуювати 229 людей, у тому числі 26 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Іллінка, Романівна і Єлизаветівка. У Кураховому під вогнем промзона. У Гродівській громаді росіяни скинули КАБи на Іванівка і Веселе.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки і пошкоджено 3, у Ямполі — пошкоджено 2 будинки. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджені 9 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і пошкоджено 2 приватні будинки.

В ніч на 26 липня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донеччині.