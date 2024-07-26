Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинула людина

З лінії фронту вдалося евакуювати  229 людей, у тому числі 26 дітей.

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинула людина
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Через ворожі атаки у області загинула людина, ще одна особа поранена. З лінії фронту вдалося евакуювати  229 людей, у тому числі 26 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Іллінка, Романівна і Єлизаветівка. У Кураховому під вогнем промзона. У Гродівській громаді росіяни скинули КАБи на Іванівка і Веселе.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки і пошкоджено 3, у Ямполі — пошкоджено 2 будинки. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджені 9 об'єктів. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і пошкоджено 2 приватні будинки.

В ніч на 26 липня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донеччині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies