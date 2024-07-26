На Херсонщині через агресію РФ загинула людина, ще сім – поранені

Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення. Ворог атакував 15 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Дніпровське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Любимівка, Михайлівка, Дудчани, Новоолександрівка, Тягинка, Бургунка, Брускинське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в медичний заклад та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 багатоповерхівок та 24 приватні будинки.Також пошкоджено приватні автомобілі.

Ворог атакував область "шахедами". За результатами бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони знищено 10 ворожих ударних БпЛА.

Внаслідок падіння уламків в обласному центрі спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

У ніч на 26 липня 2024 року Росія вдарила балістичною ракетою «Іскандер-М» та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed». ППО збила 20 дронів.