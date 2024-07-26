Українські війська за добу знищили 950 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 950 окупантів, 7 танків, 36 артилерійських систем та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Від початку вторгнення втрати ворога склали близько 572 300 солдатів.

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