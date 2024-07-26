Українські війська за добу знищили 950 окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 950 окупантів, 7 танків, 36 артилерійських систем та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 572 300 (+950) осіб,
- танків ‒ 8320 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11) од,
- артилерійських систем – 15840 (+36) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 904 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).
Дані уточнюються.