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Українські війська за добу знищили 950 окупантів

Від початку вторгнення втрати ворога склали близько 572 300 солдатів.

Українські війська за добу знищили 950 окупантів
Українські захисники
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 950 окупантів, 7 танків, 36 артилерійських систем та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 572 300 (+950) осіб,
  • танків ‒ 8320 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11) од,
  • артилерійських систем –  15840 (+36) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 904 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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