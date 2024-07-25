Головне за четвер, 25 липня: затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, удар ФАБ-1500 по Куп’янську-Вузловому

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, графіки відключень, затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Яким запам’ятається 883-й день повномасштабної війни.

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали в Дніпрі, повідомив президент Володимир Зеленський. Він отримав інформацію від міністра внутрішніх справ.

Над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Нацполіції, СБУ та інших служб. Затриманим виявився хлопець 18 років.

"Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – повідомив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що затриманий – мешканець Дніпра. "Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові", – сказав він.

Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Міністр повідомив, що перебування підозрюваного встановили завдяки камерам відеоспостереження.

За даними джерел УП серед правоохоронних органів, чоловік для скоєння злочину приїхав до Львова на поїзді. Він готувався до убивства щонайменше з травня.

Українська делегація в ООН заявила, що не братиме участі в засіданнях Ради безпеки Організації під головуванням Росії.

Про це йдеться на сайті представництва.

Винятком може бути потреба донести до Радбезу термінову інформацію, як це було у випадку з російським обстрілом дитячої лікарні "Охматдит".

Так українська сторона відреагувала на ініціативу РФ скликати засідання Радбезу 25 липня на тему "Загрози міжнародному миру і безпеці".

Українська делегація вважає, що держава-агресор робить це для пропаганди та маніпуляції.

Докладніше – в новині.

Зранку 25 липня окупаційні війська РФ уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янську-Вузловому на Харківщині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару поранений 52-річний чоловік.

"Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - зазначив Синєгубов.

Очільник Харківщини додав, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, запускає її літак Су-34, як й інші керовані авіабомби. "Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав керівник ОВА.

За інформацією Укренерго, 26 липня обмеження діятимуть майже всю добу.

Зокрема упродовж 5.00-13.00, 18.00-20.00 і 23.00-24.00 відключатимуть одну чергу. Упродовж 13.00-18.00 і 20.00-23.00 відключатимуть дві черги водночас.

Нагадаємо, 24 липня Міненерго повідомило, що на одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключили один з атомних енергоблоків.

Українська тенісистка Еліна Світоліна буде прапороносицею України на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє Суспільне спорт.

Поки невідомо, чи Еліна нестиме прапор сама або ж у парі. На Іграх у Токіо-2020 прапороносцями вперше були двоє спортсменів. Від України ними тоді стали Олена Костевич і Богдан Нікішин.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Початок – о 20:30 за Києвом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!