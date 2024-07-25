Росіяни атакували Нікопольщину артилерією і дронами-камікадзе

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

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Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 25 липня

Сьогодні, 25 липня, російська армія атакувала Дніпропетровську область артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади”, - уточнив Лисак.

Він додав, що внаслідок обстрілів сталося кілька пожеж, пошкоджені понад 15 приватних осель, одна господарська споруда знищена, 9 – понівечені.

Також побиті шиномонтаж, два десятки сонячних панелей, авто, газогони і лінії електропередач.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.