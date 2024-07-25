Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС розпорядився відкрити досудове розслідування проти очільника "Укренерго "через можливу корупцію

Йдеться про зловживання владою і службовим становищем.

ВАКС розпорядився відкрити досудове розслідування проти очільника "Укренерго "через можливу корупцію
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Національне антикорупційне бюро має відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорсуд після звернення адвоката, повідомляє "Економічна правда".

Останній поскаржився на НАБУ до суду, що бюро не зареєструвало заяву про злочин, пов'язаний із Кудрицьким. Адвокат вказав на можливі кримінальні правопорушення, передбачені статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України. Це про зловживання владою і службовим становищем.

ВАКС вважає, що НАБУ мало зареєструвати заяву, бо у ній було достатньо інформації про можливий злочин. Цю ухвалу суду ще можуть оскаржити під час апеляції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies