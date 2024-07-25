ВАКС розпорядився відкрити досудове розслідування проти очільника "Укренерго "через можливу корупцію

Національне антикорупційне бюро має відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорсуд після звернення адвоката, повідомляє "Економічна правда".

Останній поскаржився на НАБУ до суду, що бюро не зареєструвало заяву про злочин, пов'язаний із Кудрицьким. Адвокат вказав на можливі кримінальні правопорушення, передбачені статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України. Це про зловживання владою і службовим становищем.

ВАКС вважає, що НАБУ мало зареєструвати заяву, бо у ній було достатньо інформації про можливий злочин. Цю ухвалу суду ще можуть оскаржити під час апеляції.