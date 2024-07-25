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ВАКС постановив стягнути з чиновника ДБР та його дружини-прокурора 7 млн грн необґрунтованих активів

Зокрема, суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави квартиру в Києві в ЖК «Французький квартал 2» за майже 3,8 млн грн, яку оформили на бабусю прокурорки, а також машиномісце, придбане за 700 тисяч грн і оформлене на тітку прокурорки.

ВАКС постановив стягнути з чиновника ДБР та його дружини-прокурора 7 млн грн необґрунтованих активів
посадовець ДБР Андрій Чапчай
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнили позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованими активів на 7 млн грн, які набуті заступником начальника управління ДБР Андрієм Чапчаєм та його дружиною Юлією Аполоніною, яка є працівницею обласної прокуратури. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

  • квартиру в Києві в ЖК «Французький квартал 2» за майже 3,8 млн грн, яку оформили на бабусю прокурорки;
  • машиномісце, придбане за 700 тисяч грн і оформлене на тітку прокурорки. 
  • 2,5 млн грн як частину вартості квартири у Києві, оформленої на тітку прокурорки. 

Придбана у 2022 році квартира обійшлась подружжю в майже 2,8 млн грн. Суд вирішив, що у сім’ї була лише частина коштів, яка покривала вартість помешкання, тому стягнув на користь держави 2,5 млн грн.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Тимура Хамзіна, Сергія Мойсака та Віри Михайленко.

Позицію САП у суді представляв прокурор Олег Макар.

Стягнення цих активів стало можливе в рамках механізму цивільної конфіскації. Рішення може бути оскаржене в апеляції ВАКС. 

Підставою для початку збору доказів стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом.

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