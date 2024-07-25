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Окупанти 13 разів обстріляли Донеччину, пошкодили інфраструктурний об'єкт

Через ворожі обстріли поранена людина. 

Окупанти 13 разів обстріляли Донеччину, пошкодили інфраструктурний об'єкт
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Окупанти 13 разів обстріляли Донеччину. Через ворожі атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, поранена людина.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Антонівка і Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок і зруйновано гараж. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 2 нежитлові будівлі, 2 автівки і 3 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці поранено людину. В Іллінівській громаді пошкоджені 11 об'єктів. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновані і 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

У середу, 24 липня, російські окупанти атакували населені пункти Донецької області за допомогою безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

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