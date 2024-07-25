Окупанти 13 разів обстріляли Донеччину, пошкодили інфраструктурний об'єкт

Через ворожі обстріли поранена людина.

Окупанти 13 разів обстріляли Донеччину. Через ворожі атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, поранена людина.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Антонівка і Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок і зруйновано гараж. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 2 нежитлові будівлі, 2 автівки і 3 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці поранено людину. В Іллінівській громаді пошкоджені 11 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновані і 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

У середу, 24 липня, російські окупанти атакували населені пункти Донецької області за допомогою безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.