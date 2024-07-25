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Українські захисники ліквідували 1230 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила орієнтовно 571 350 солдатів.

Українські захисники ліквідували 1230 окупантів упродовж доби
Втрати армії окупантів на Харківському напрямку, фото ілюстративне
Фото: тг-канал Сергія Стерненка

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1230 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила орієнтовно 571 350 солдатів, 16 039 бойових броньованих машин та 904 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8313 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
  • артилерійських систем –  15804 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 904 (+2) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сирський повідомив, що втрати Росії у війні втричі більші від втрат України, а на деяких напрямках навіть ще більші. 

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