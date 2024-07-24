Україна отримає ще одну батарею ППО Hawk

Міністри оборони Іспанії та України обговорили іспанську допопомгу Україні.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.
Зокрема, Іспанія надасть Україні ще одну батарею ППО Hawk.
Очікується, що Україна отримає ППО у вересні.
- Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.
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Ракети HAWK входили і до пакету допомоги, наданого на початку червня.
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США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger плечового базування – меншої системи меншої дальності.
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MIM-23 HAWK – це абревіатура від “Homing All the Way Killer”, а також слово hawk – означає яструб англійською мовою. Ракети були представлені в 1950-х роках і модернізовані протягом подальших років. Вони довели свою ефективність і на полі бою в Україні, починаючи з осені минулого року, нагадує вашингтонська дослідницька інституція “Фундація захисту демократій” (FDD), що зосереджується на національній безпеці та зовнішній політиці.