Україна отримає ще одну батарею ППО Hawk

MIM-23 HAWK – це абревіатура від “Homing All the Way Killer”, а також слово hawk – означає яструб англійською мовою. Ракети були представлені в 1950-х роках і модернізовані протягом подальших років. Вони довели свою ефективність і на полі бою в Україні, починаючи з осені минулого року, нагадує вашингтонська дослідницька інституція “Фундація захисту демократій” (FDD), що зосереджується на національній безпеці та зовнішній політиці.