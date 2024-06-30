Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
ГоловнаСвіт

США відправлять Україні більше ракет HAWK для ППО, - Reuters

Пакет допомоги буде оприлюднено у понеділок, 1-го липня.

США відправлять Україні більше ракет HAWK для ППО, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американських високопосадовців.

Очікується, що пакет допомоги буде оприлюднено у понеділок, 1-го липня.

Таким чином адміністрація реагує на регулярні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія активно завдає нищівних ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

Раніше Держдеп підтверджував, що Штати можуть поставити Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії HAWK для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет. 

  • Ракети HAWK входили і до пакету допомоги, наданого на початку червня.
  • США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger плечового базування – меншої системи меншої дальності.
  • MIM-23 HAWK – це абревіатура від “Homing All the Way Killer”, а також слово hawk – означає яструб англійською мовою. Ракети були представлені в 1950-х роках і модернізовані протягом подальших років. Вони довели свою ефективність і на полі бою в Україні, починаючи з осені минулого року, нагадує вашингтонська дослідницька інституція “Фундація захисту демократій” (FDD), що зосереджується на національній безпеці та зовнішній політиці. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies