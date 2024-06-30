США відправлять Україні більше ракет HAWK для ППО, - Reuters

Пакет допомоги буде оприлюднено у понеділок, 1-го липня.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американських високопосадовців.

Очікується, що пакет допомоги буде оприлюднено у понеділок, 1-го липня.

Таким чином адміністрація реагує на регулярні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія активно завдає нищівних ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

Раніше Держдеп підтверджував, що Штати можуть поставити Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії HAWK для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет.