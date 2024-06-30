США відправлять Україні більше ракет HAWK для ППО, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американських високопосадовців.
Очікується, що пакет допомоги буде оприлюднено у понеділок, 1-го липня.
Таким чином адміністрація реагує на регулярні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія активно завдає нищівних ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.
Раніше Держдеп підтверджував, що Штати можуть поставити Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії HAWK для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет.
- Ракети HAWK входили і до пакету допомоги, наданого на початку червня.
- США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger плечового базування – меншої системи меншої дальності.
- MIM-23 HAWK – це абревіатура від “Homing All the Way Killer”, а також слово hawk – означає яструб англійською мовою. Ракети були представлені в 1950-х роках і модернізовані протягом подальших років. Вони довели свою ефективність і на полі бою в Україні, починаючи з осені минулого року, нагадує вашингтонська дослідницька інституція “Фундація захисту демократій” (FDD), що зосереджується на національній безпеці та зовнішній політиці.