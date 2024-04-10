США продадуть Україні обладнання на 138 млн доларів для обслуговування та модернізації систем ППО HAWK, - ЗМІ

Україні будуть продані компоненти для повторної сертифікації ракет, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо.

Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 млн доларів для обслуговування та модернізації наявних в Україні систем протиповітряної оборони HAWK.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Держдепартаменту США.

“Незважаючи на те, що Україна вичерпала багато джерел американських коштів, Києву було надано грант у розмірі 300 млн доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про щорічні витрати на оборону. Гроші гранту будуть використані для оплати обладнання, яке включає інженерні роботи та інтеграцію для зв’язку та реконструкцію вогневих підрозділів HAWK”, - йдеться у повідомленні.

Також Україні будуть продані компоненти для повторної сертифікації ракет для старих блоків, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо.

Джерело зазначає, що продаж вимагатиме тимчасової поїздки до Європи приблизно п’яти урядових службовців США та 15 представників підрядників для підтримки навчання та підтримки.

Раніше президентські повноваження були використані для передачі Україні техніки HAWK. Це положення дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.