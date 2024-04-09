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ЄС почав працювати над 14-м пакетом антиросійських санкцій

Акцент зроблять на боротьбі з ухиленням від обмежувальних заходів.

ЄС почав працювати над 14-м пакетом антиросійських санкцій
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Євросоюз почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії.

Це підтвердив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда".

На заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті Домбровскіс спрогнозував, що новий пакет обмежувальних заходів мають ухвалити навесні.

"Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбі з ухилянням – наприклад у морському секторі, оскільки Росія намагається порушувати стелю цін на експорт нафти", – розповів віцепрезидент Єврокомісії.

Окрім того, Домбровскіс зазначив, що блок вивчає способи протидіяти обходу санкцій. Це відбувається через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.

"Ми продовжимо тиснути на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не перебували. Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", – запевнив віцепрезидент Єврокомісії.

  • У лютому цього року Євросоюз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії
  • Індивідуальні санкції спрямували насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними осіб, зокрема тих, хто причетний до постачання зброї з Північної Кореї до Росії. 
  • Також санкції стосувалися представників судової влади, політиків й осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.
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