Підписання Кодексу поведінки на виборах до Європарламенту

9 квітня партії ЄС підписали Кодекс поведінки на виборах до Європарламенту у присутності віцепрезидентки Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вери Юрової.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Європейські політсили зобов'язалися підтримувати етичну і справедливу практику проведення виборчих кампаній. На тлі зростання занепокоєння з приводу захисту чесності виборів у Європі від внутрішніх та зовнішніх загроз це зобов'язання політичних партій має велике значення, вважають у Єврокомісії.

Серед партій, які підписали Кодекс поведінки:

Альянс лібералів і демократів за Європу,

Європейський християнський політичний рух,

Європейська партія консерваторів та реформістів,

Європейська демократична партія,

Європейська партія зелених,

Європейська народна партія,

Партія європейських соціалістів.

Група "Ідентичність та демократія" заявила, що приєднається до Кодексу поведінки на виборах. Як відомо, ця група об'єднує ультраправі сили.

Серед зобов'язань кодексу - вимога утримуватися від використання або поширення дискримінаційних заяв та упереджень щодо конкретних груп на основі їхньої статі, расового чи етнічного походження, релігії, стану здоров'я, віку тощо. Також політсили мають утримуватися від показу політичної реклами, яку спонсорують анонімні групи інтересів або залучені посередники для розміщення агітації без зазначення авторства.

Кодекс поведінки спільно розробили Вера Юрова та Міжнародний інститут демократії та допомоги у проведенні виборів (International IDEA) у тісній консультації з європейськими політичними партіями.