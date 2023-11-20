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В Угорщині партія Орбана встановила рекламні щити, які очорнюють президентку Єврокомісії

Так політсила проросійського прем'єра розпочала виборчу кампанію до Європарламенту.

В Угорщині партія Орбана встановила рекламні щити, які очорнюють президентку Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Правляча партія Угорщини "Фідес" 20 листопада представила рекламні щити, які очорнюють президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters.

На щитах, які встановили в межах виборчої кампанії до Європарламенту, фон дер Ляєн зобразили з Алексом Соросом (сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса) і розмістили напис: "Не танцюймо під їхню дудку".

Фото: Х/Zoltan Kovacs

Деякі критики закидають партії Орбана звинувачення в антисемітизмі, оскільки Сорос - єврей, а "Фідес" приділяє його постаті центральну роль у своїй пропаганді.

Тим часом речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що рекламні щити не турбують президентку ЄК.

"Я показав фотографії президенту. Вона й оком не моргнула. Цілком незворушна... Ми знаємо, що це не вперше, і, мабуть, не востаннє. Ми маємо справи, якими потрібно зайнятися. Нам потрібно керувати кризами, ми маємо політику, яку потрібно реалізувати", - сказав Мамер.

Раніше схожі рекламні щити в Угорщині розміщували у 2019 році. Тоді під приціл потрапив попередник фон дер Ляєн - Жан-Клод Юнкер, якого зображували поруч із Соросом-старшим. "Фідес" зняла рекламу після того, як основна правоцентристська фракція "Європейської народної партії" пригрозила виключити угорську партію з Європарламенту.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас напередодні засідання лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що Угорщина стає проблемою для Євросоюзу.

Під час виступу, присвяченого річниці антирадянської революції в Угорщині 1956 року, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан помітив нібито схожість методів Євросоюзу з радянськими репресіями. Дипломатка здивована тим, що Будапешт продовжує дотримуватися протилежних від ЄС поглядів і залишається поза межами єврозони.

Тим часом уряд Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.

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