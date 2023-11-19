Президентка Єврокомісії озвучила "єдиний спосіб" досягнення миру у війні між Ізраїлем та ХАМАСом

"Ми погоджуємося з тим, що коло насильства необхідно розірвати. Рішення про створення двох держав – єдиний спосіб досягти миру", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з королем Йорданії Абдаллою ІІ.

Про це йдеться в дописі фон дер Ляєн у соцмережі Х та на сайті короля.

За словами президентки Єврокомісії, Євросоюз буде співпрацювати з Йорданією у наданні необхідної гуманітарної допомоги Газі.

"Ми засуджуємо неприйнятне насильство з боку екстремістів на Західному березі (Йордану - Ред.). Ми погоджуємося з тим, що коло насильства необхідно розірвати. Рішення про створення двох держав – єдиний спосіб досягти миру", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також висловила неприйняття спроб витіснити палестинців і закликала зберегти історичний та правовий статус-кво в Єрусалимі, йдеться на сайті короля Йорданії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в авторській статті для The Washington Post зазначив, що після закінчення військової операції Ізраїлю у секторі Гази Палестина має отримати повну незалежність, щоб принести мир на Близький Схід.

Нині стало відомо, що США, Ізраїль та ХАМАС наближаються до укладення угоди про звільнення частини заручників в обмін на паузу у війні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики до припинення вогню в Газі, доки не будуть повернуті все заручники, захоплені бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.