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Припинення вогню не буде до повернення всіх заручників, − Нетаньягу

"Ми просто продовжуватимемо, доки не переможемо їх".

Припинення вогню не буде до повернення всіх заручників, − Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики до припинення вогню в Газі, доки не будуть повернуті все заручники, захоплені бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.

Про це пише Reuters.

“Без повернення заручників не буде припинення вогню. Це слово має бути повністю виключено з лексикону”, − сказав він екіпажам авіабази Рамон на півдні Ізраїлю.

“Ми говоримо це нашим друзям та нашим ворогам. Ми просто продовжуватимемо, доки не переможемо їх. У нас немає альтернативи”, − додав керівник уряду країни.

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Міністри закордонних справ Катару, Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів зустрілися в суботу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Йорданії, закликавши його переконати Ізраїль погодитися на припинення вогню.

Президент Палестини Махмуд Аббас також вимагає негайного припинення вогню. Він зустрівся з Блінкеном, коли той відвідував окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан.

Нагадаємо, Нетаньягу заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у Секторі Гази, бо "настав час для війни".

Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльські військові повідомили сім’ям 240 заручників про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази. Водночас загальна кількість викрадених людей зросла до щонайменше 245 осіб. Ця цифра не остаточна, оскільки військові перевіряють нову інформацію.

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