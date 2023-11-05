У Молдові відбуваються загальні вибори до місцевих органів влади

Експерти стверджують, що ця виборча кампанія була найнекоректнішою з погляду численних випадків підкупу виборців.

У Молдові в неділю відбуваються загальні місцеві вибори. Жителі країни мають обрати 898 мерів та 11 058 місцевих радників. Про це повідомляє видання NewsMaker.

Зазначається, що виборчі дільниці відкрилися о 7:00 та працюватимуть до 21:00. За даними Центрвиборчкому (ЦВК), у день місцевих виборів у Молдові відкрились 1958 дільниць для голосування. Найбільше дільниць відкрили у Кишиневі та його передмістях — 305. В Оргеєві відкрилось 83 виборчі дільниці, в Унгенах — 78, Сороках — 74, а у Флорештах — 71 дільниця. Найменше дільниць відкрилось у Бессарабці – 15 та у Дубосарах – 14.

Для того, щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них взяли участь не менше 1/4 від числа виборців, включених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі. У тих населених пунктах, де жоден кандидат у мери не набере понад 50% голосів, організують другий тур виборів.

Видання зауважує, що на посаду мера Кишинева балотуються 27 кандидатів, вони представляють політичні партії та один виборчий блок. Однак, найгостріша боротьба буде за посади мерів Кишинева і Бєльц. На цих виборах встановлено абсолютний рекорд за кількістю кандидатів у цих містах - 28 кандидатів у Кишиневі та 15 - у Бєльцях.

Спостерігачі та експерти зазначають, що ця виборча кампанія була найнекоректнішою з погляду непрозорого фінансування і численних випадків підкупу виборців, а також втручання у вибори з боку Росії та олігарха-втікача Ілана Шора.

З цієї причини за тиждень до виборів Національна комісія з надзвичайних ситуацій (НКНС) призупинила мовлення шести телевізійних каналів і заблокувала 31 портал. А 3 листопада НКНС зняла з виборів партію "Шанс", яку фінансував Шор, замінивши, по суті, партію "Шор", яку 19 червня було оголошено неконституційною. Тому 652 кандидатів від партії "Шор" були виключені з перегонів в останній день виборчої кампанії.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія засипала країну дезінформацією.Через це державним установам довелося заблокувати веб-сайти, більшість з яких безпосередньо керуються Росією, та призупинити дію ліцензії на мовлення шести дезінформаційних телеканалів.