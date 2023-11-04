Ердоган зробив ще один крок на бік терористів ХАМАС, – МЗС Ізраїлю після відкликання Туреччиною посла

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відреагувало на рішення Туреччини відкликати свого посла через бойові дії у Газі.

Свою позицію МЗС Ізраїлю опублікувало у соцмережі X.

“Рішення турецького уряду відкликати свого посла, поки Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав’язаної терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком президента Туреччини, який стає на бік терористичної організації ХАМАС”, – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що терористи ХАМАС жорстоко вбили понад 1400 людей і викрали 240 до Гази, серед них немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку. Крім того, терористи ХАМАСу використовують населення Гази як живий щит і не дають їм пересуватися в безпечні райони, крадучи в них пальне, їжу та питну воду.

Також дипломатичне відомство Ізраїлю зауважило, що ХАМАС здійснює військові злочини та злочини проти людяності та є справжнім ворогом палестинського народу.

The Turkish government's decision to recall its ambassador while the State of Israel is in the midst of a war of self-defense imposed on it by a terrorist organization worst than ISIS, is another step by the Turkish president that sides with the Hamas terrorist organization.… pic.twitter.com/uPsOKt0Huh — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 4, 2023

Нагадаємо, сьогодні пресслужба Міністерства закордонних справ Туреччини заявила, що відкликає свого посла з Ізраїлю через бойові дії у Газі. А президент Туреччини заявив, що Нетаньягу “більше не той, з ким можна говорити”.

У суботу, 28 жовтня, Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу, що відбувся в аеропорту Ататюрк, на підтримку Палестини, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу «військовими злочинцями».

Зазначимо, Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. "Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите...",- заявив Біньямін Нетаньяху.