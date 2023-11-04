Уряд Румунії виділить до €50 млн на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України, передає Romania Insider.

Кредит у розмірі 18 мільярдів євро для Києва схвалили Рада та Європейський парламент у грудні 2022 року.

ЄС займає гроші, які він кредитує Україні, на міжнародних ринках капіталу. Торік за кредитом були нараховані відсотки.

"Враховуючи складну ситуацію в Україні, Європейський Союз надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати за відсотковими ставками. Субсидування відсотків робитимуть держави-члени за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться в урядові постанові.

50 млн євро перерахують упродовж 2024-2027 років. У середньому це становить 12,3 мільйона євро на рік.

Нагадаємо, у жовтні до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери.