УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСвіт

Уряд Румунії виділить до €50 млн на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України

Кошти перерахують упродовж 2024-2027 років.

Уряд Румунії виділить до €50 млн на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України
Фото: ukrinform.ua

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України, передає Romania Insider.

Кредит у розмірі 18 мільярдів євро для Києва схвалили Рада та Європейський парламент у грудні 2022 року.

ЄС займає гроші, які він кредитує Україні, на міжнародних ринках капіталу. Торік за кредитом були нараховані відсотки. 

"Враховуючи складну ситуацію в Україні, Європейський Союз надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати за відсотковими ставками. Субсидування відсотків робитимуть держави-члени за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться в урядові постанові.

50 млн євро перерахують упродовж 2024-2027 років. У середньому це становить 12,3 мільйона євро на рік.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у жовтні до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. 

Кабінет Міністрів  ухвалив рішення залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies