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Правоохоронці піймали двох львів'ян, які переправляли за кордон ухилянтів, використовуючи підроблені посвідчення

Під час слідчих дій у зловмисників вилучили чотири мільйони гривень.

Правоохоронці піймали двох львів'ян, які переправляли за кордон ухилянтів, використовуючи підроблені посвідчення
Фото: МВС

Двоє жителів Львова використовували підроблені пенсійні з інвалідності, щоб переправляти через кордон ухилянтів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У зловмисників під час слідчих дій вилучили чотири мільйони гривень.

За інформацією МВС, фігуранти знаходили "клієнтів" через рекомендації тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. Послуга коштувала 11 тисяч євро.

Фото: МВС

Фото: МВС

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Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби України запобігли шести спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.

Напередодні за матеріалами СБУ та ДБР підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) отримав народний депутат Олександр Дубінський.

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