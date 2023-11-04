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Міноборони виграло суд проти іноземного постачальника неякісних бронежилетів та шоломів

Постачальник повинен повернути МІіноборони 400 мільйонів гривень.

Міноборони виграло суд проти іноземного постачальника неякісних бронежилетів та шоломів
Фото: Міноборони

Міноборони виграло суд проти іноземного постачальника бронежилетів та шоломів, тепер відповідач мусить повернути Міністерству оборони України 400 мільйонів гривень за неякісний товар. Таким є рішення міжнародного арбітражного суду, – повідомляє Міноборони.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Міноборони придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування - Міноборони не приймало їх. Українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав", – ідеться у повідомленні.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням арбітражного суду, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів. Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів.

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