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Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка

Великі втрати заради малої вигоди.

Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Фото: змі окупантів

Попри невдалі спроби оточити Авдіївку, керівництво РФ продовжує демонструвати готовність зазнати значних втрат серед особового складу заради незначних територіальних вигод. Про це йдеться у повідомленні Британської розвідки у мережі "Х".

За останні три тижні російські війська втратили під час штурму міста близько 200 одиниць бронетехніки.

"Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря, і високоточних артилерійських систем", – розповідають у розвідці.

У відповідь на це російські війська, швидше за все, перейшли до ведення десантної піхоти на цьому напрямку. 

"Влітку українські сили зіткнулися з такими ж тактичними викликами, як і атакуючі сили.Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат", – повідомляють у розвідці. 

З початку жовтня 2023 року Росія зазнала втрат у кількох тисячах особового складу навколо міста, однак російське керівництво продовжує "демонструвати готовність погоджуватися на значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань".

Лише за останні три тижні, російські терористи втратили під час штурму міста близько 200 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили за минулу добу майже півтисячі російських військових. 

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