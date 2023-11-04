Українські військові на Таврійському напрямку знищили майже півтисячі окупантів, ще четверо здалися в полон

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 463 окупантів, четверо російських солдатів здалися в полон, – повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога", – повідомляють у пресцентрі.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 463 особи. 4 окупанти здалися в полон.

Знищено 35 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 9 ББМ, 6 артсистем, 1 засіб ППО, 7 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки, 4 склади боєприпасів.

Нагадаємо, за добу українські військові знищили 830 росіян, 11 танків та 35 артилерійських систем ворога.