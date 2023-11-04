У Росії відбулись невдалі випробування носіїв ядерної зброї "Ярс" і "Булава", – ГУР

1 листопада Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. А 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава". Обидва випробування завершилися для РФ невдачею,–повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ракету "Ярс", за даними ГУР, росіяни запускали з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура", що на Камчатці. Запуск здійснив 1 листопада бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ

"Ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року", – зазначають у повідомленні розвідки.

Невдалим видався для РФ і випробувальний запуск балістичної ракети РСМ-56 "Булава" з підводного ракетного крейсера "Борей", що відбувся 25 жовтня. Він лише вкотре підтвердив ненадійсність цієї ракети, вважають у ГУР.

"Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування ― це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ. Ракету "сармат" на Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому ― у 2018-му, але дату постійно відтерміновували", – зауважили в ГУР.

Відомо, що "Сармат" прийняли на озброєння РФ лише у вересні 2023-го ― після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року. "У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "воєвода" створена їй на заміну ракета "сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "сармат" ― недопрацьована, недосконала, сира ракета", – додають в ГУР.

У ГУР також повідомили, що Кремль намагається вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1 – 2 літаки.

Однак і тут ворога спіткала невдача. Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

У розвідці переконані, що усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора – прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України. Також це доводить, що науково-технічна та промислова база терористичної Росії неспроможна виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним.

"Ядений шантаж" Путіна припинився одразу після того, як восени 2022 року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у війні проти України.