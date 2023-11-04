Ворог здійснив 97 обстрілів по Херсонщині. Постраждали п'ятеро мирних жителів

Росіяни атакували з артилерії, "Градів" і танків.

За минулу добу російська армія здійснила 97 обстрілів та випустила 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Зафіксовано 3 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атак п'ятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, у п'ятницю ворог випустив 13 КАБ по Херсонській області. Одна людина загинула, четверо поранені.