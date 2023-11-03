Російська армія обстріляла 10 громад Сумщини

Сьогодні, 3 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 116 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Також громаду атакували двома дронами-камікадзе.

Середино-Будську, Есманську, Хотінську, Зноб-Новгородську, Путивльську, Дружбівську та Глухівську громади росіяни атакували з мінометів.

Територію Великописарівської громади окупанти обстріляли з мінометів та артилерії, а Білопільської - з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, російські окупанти сім разів обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. При цьому армія РФ випустила понад 30 артилерійських снарядів. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.