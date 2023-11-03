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Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранення отримав чоловік

Пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранення отримав чоловік
Фото: Сергій Лисак

За сьогодні, 3 листопада, російські окупанти сім разів обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. При цьому армія РФ випустила понад 30 артилерійських снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни поцілили по Мирівській і Марганецькій громадах, а також по Нікополю.

Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

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Також обстрілами були пошкоджені 13 гаражів і 6 авто, понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Постраждало від вогню росіян і комунальне підприємство.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 15 років тюрми отримав військовий ЗСУ, який коригував вогонь росіян по Нікополю. На гачок загарбників зрадник потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує з російською спецслужбою.

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