Сили оборони відбили 17 атак росіян на Авдіївському напрямку. Окупанти залучили авіацію, - Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Бахмутському рашисти 8 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Також вони вели безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області.

На Мар’їнському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. А на Запорізькому окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Упродовж доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БпЛА, 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та ракету Х-59 ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда, Володимирівка, Степок Сумської області; Плетенівка, Вовчанськ, Бологівка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда, Володимирівка, Степок Сумської області; Плетенівка, Вовчанськ, Бологівка Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Пролетарського Харківської області та Серебрянського лісництва, Сіверська Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Торське, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Пролетарського Харківської області та Серебрянського лісництва, Сіверська Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Торське, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському окупанти завдали авіаційного удару в районі Хромового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Хромового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка;

противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка; на Шахтарському противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Благодатне Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Благодатне Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, уночі 3 листопада російська армія випустила на Україну 40 ударних БпЛА Shahed та одну ракету Х-59.

Окупанти атакували Харків, є влучання в цивільну інфраструктуру. В Одеській області ворог атакував інфраструктурний об'єкт. По Львівщині загарбники випустили 16 "шахедів", а в Івано-Франківській області ворог атакував військовий об'єкт.