Уночі РФ випустила по Україні 40 ударних БпЛА і ракету

Цієї ночі російська армія випустила на Україну 40 ударних БпЛА Shahed та одну ракету Х-59. Протиповітряна оборона збила 24 безпілотники та ракету.

Запуск БпЛА ворог провів з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ. Ракету – з повітряного простору окупованої Херсонської області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Про влучання в цивільну інфраструктуру повідомили в Харкові та Харківському районі, а також у Одеській області. Даних про поранених станом на зараз немає.