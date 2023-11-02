Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Сьогодні, 22 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 78 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з мінометів та з АГС.

По Юнаківській громаді з вертольоту пустили ракети.

Крім того, по Середино-Будській, Краснопільській, Есманській та Путивльській громадам росіяни вдарили з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні росіяни накрили вогнем с. Урожайне Бериславської громади Херсонщини. В результаті ворожої атаки постраждали дві жінки віком 43 і 48 років.