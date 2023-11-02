НАБУ підозрює заступника Кличка у зловживанні службовим становищем

Під час ймовірного скоєння злочину, у листопаді 20119 року, чоловік був директором Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Сьогодні, 2 листопада, НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

На думку правоохоронців, дії заступника Кличка призвели до незаконної передачі частини парку “Нивки”, який є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, під забудову.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

“За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, на той час директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку”, - повідомляє НАБУ.

У цей час директором Департаменту земельних ресурсів КМДА був Петро Оленич, котрий зараз займає посаду заступника голови КМДА.

Йшлось про виключення східної частини парку та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. Раніше, у липні 2019 року, той самий департамент відправив проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. В НАБУ зазначили, що посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київміськради.

“Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту”, - наголосили правоохоронці.

В результаті компанія отримала під забудову 0,6 га парку, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду.

НАБУ підтверджує свою позицію Постановою Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне, а договір оренди визнано недійсним. Зараз будівництво на території парку припинено.

НАБУ також надало на адресу Киівміськради лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Цим документом, всупереч генплану Києва, частину парку “Нивки” незаконно віднесено до території під забудову.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що була вручена підозра першому заступнику Кличка Миколі Поворознику. Київська міська прокуратура уточнила, що підозру одному із заступників голови КМДА вручено за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Поворознику раніше вже вручали підозру – в 2020 році за справою про хабар, який він нібито вимагав у забудовника. Поворозника відсторонили від роботи на 11 місяців. У березні 2021 Поворозник оприлюднив лист від СБУ, в якому вказано, що він не є стороною чи учасником cправи, з якою його пов'язували. Справа пішла до суду без нього, Поворозник повернувся на роботу.